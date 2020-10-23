Лидер ТНМК Фагот рассказал, как стал отцом дочери другого мужчины

Музыкант удочерил ребенка бывшей супруги, но вскоре ему пришлось отказаться от отцовства

Вокалист ТНМК Олег Фагот Михайлюта, который заразился коронавирусом, рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", как стал отцом дочери чужого мужчины.

Музыкант был женат много лет назад. Будущая супруга Олега росла в очень консервативной семье, поэтому молодым нужно было обязательно жениться.

"У Алины были очень серьезные родители, воспитанные по всем канонам и традициям. Первый секс у нас был в брачную ночь", – вспомнил артист.

В их паре все складывалось прекрасно, но спустя восемь лет оба поняли, что любовь перешла в дружбу.

"Мы расставались очень полюбовно. А когда пошли подавать заявление на развод и ждали своей очереди, то травили анекдоты. Вот такие у нас были отношения", – рассказал Фагот.

Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Они разошлись, и вскоре бывшая жена Фагота забеременела от другого мужчины, но ее отношения с ним не сложились. Тогда она попросила Олега стать отцом ребенка.

"Она позвонила и дрожащим голосом сказала мне: "Слушай, тут такая тема, мне же надо как-то объяснить своей семье, как это произошло. И я не смогу им объяснить. А если мы с тобой просто поссорились и решили расстаться, но ребенок твой". Я говорю: "Ты понимаешь, что я тогда буду выглядеть подонком в их глазах?" Она говорит: "Я понимаю, но что делать?".

Фагот до сих пор не знает, рассказала Алина правду родителям или нет.

"Пусть думают, что хотят. Время покажет, все всплывет и встанет на свои места", – сказал артист.

Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Но после того разговора он решил помочь бывшей жене и зарегистрировал ее дочь на себя.

А спустя несколько лет Алина встретила мужчину, с которым хотела создать семью, и попросила Фагота отказаться от отцовства.

"Я беру бумажку, а там написано: "Я, Михайлюта Олег Игоревич, отказываюсь от моей дочери Софии и не отрицаю, что она будет носить другое отчество и другую фамилию". Я читаю, а у меня внутри все сжимается", – вспомнил артист.

Фагот прекрасно помнит тот момент, когда поднял глаза на нотариуса, а во взгляде той женщины явно читалось: "Забежала быстро звезда, отказалась от ребенка и побежала дальше".

Те минуты были не из простых. И хотя София не была его дочерью, но певцу было трудно от нее отказаться. Только ради бывшей жены он подписал все необходимые документы.

Ранее мы сообщали, что участник группы ТНМК стал отцом двойняшек.

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