Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лидер ТНМК Фагот рассказал, как стал отцом дочери другого мужчины

Сегодня, 09:00

Музыкант удочерил ребенка бывшей супруги, но вскоре ему пришлось отказаться от отцовства

Вокалист ТНМК Олег Фагот Михайлюта, который заразился коронавирусом, рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", как стал отцом дочери чужого мужчины.

Музыкант был женат много лет назад. Будущая супруга Олега росла в очень консервативной семье, поэтому молодым нужно было обязательно жениться.

"У Алины были очень серьезные родители, воспитанные по всем канонам и традициям. Первый секс у нас был в брачную ночь", – вспомнил артист.

В их паре все складывалось прекрасно, но спустя восемь лет оба поняли, что любовь перешла в дружбу.

"Мы расставались очень полюбовно. А когда пошли подавать заявление на развод и ждали своей очереди, то травили анекдоты. Вот такие у нас были отношения", – рассказал Фагот.

Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Они разошлись, и вскоре бывшая жена Фагота забеременела от другого мужчины, но ее отношения с ним не сложились. Тогда она попросила Олега стать отцом ребенка.

"Она позвонила и дрожащим голосом сказала мне: "Слушай, тут такая тема, мне же надо как-то объяснить своей семье, как это произошло. И я не смогу им объяснить. А если мы с тобой просто поссорились и решили расстаться, но ребенок твой". Я говорю: "Ты понимаешь, что я тогда буду выглядеть подонком в их глазах?" Она говорит: "Я понимаю, но что делать?".

Фагот до сих пор не знает, рассказала Алина правду родителям или нет.

"Пусть думают, что хотят. Время покажет, все всплывет и встанет на свои места", – сказал артист.

Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Олег Михайлюта, лидер группы ТНМК
Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Но после того разговора он решил помочь бывшей жене и зарегистрировал ее дочь на себя.

А спустя несколько лет Алина встретила мужчину, с которым хотела создать семью, и попросила Фагота отказаться от отцовства.

"Я беру бумажку, а там написано: "Я, Михайлюта Олег Игоревич, отказываюсь от моей дочери Софии и не отрицаю, что она будет носить другое отчество и другую фамилию". Я читаю, а у меня внутри все сжимается", – вспомнил артист.

Фагот прекрасно помнит тот момент, когда поднял глаза на нотариуса, а во взгляде той женщины явно читалось: "Забежала быстро звезда, отказалась от ребенка и побежала дальше".

Те минуты были не из простых. И хотя София не была его дочерью, но певцу было трудно от нее отказаться. Только ради бывшей жены он подписал все необходимые документы.

Ранее мы сообщали, что участник группы ТНМК стал отцом двойняшек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дэвид Бекхэм поцеловал свою 9-летнюю дочь в губы. Его поклонники негодуют! Блогер Алена Лоран рассказала, кто хотел похитить ее дочь: все подробности инцидента Илона Гвоздева показала первое фото новорожденного сына
ТНМК Фагот Олег Михайлюта дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Марина Бех-Романчук показала гарячий знімок в купальнику
Марина Бех-Романчук показала гарячий знімок в купальнику
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака
"Беременная Барби": Леся Никитюк удивила фанатов новым фото
"Беременная Барби": Леся Никитюк удивила фанатов новым фото

Популярные статьи

Вчера, 07:28Психология

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

Вчера, 05:55Fun

Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Экс-супруга известного британского певца совершила вооруженный захват его дома

21 октябряТехно

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октябряШоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

20 октябряСтиль

Макияж и прически на Хэллоуин-2020: лучшие идеи для вдохновения

20 октябряШоу-бизнес

В белье и на каблуках: Бритни Спирс продолжает пугать публику эротическими танцами (видео)

20 октябряШоу-бизнес

Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом

20 октябряШоу-бизнес

Апелляция на приговор Михаила Ефремова: что решил суд

20 октябряFun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряFun

В Германии зрелищно взорвали мост с помощью 60 килограммов взрывчатки (видео)

20 октябряFun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

20 октябряШоу-бизнес

Кэндис Свейнпол — 32! Самые горячие фото "ангела" Victoria's Secret

20 октябряШоу-бизнес

Алена Винницкая несколько лет страдала от серьезного заболевания

20 октябряFun

Пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт (видео)

Новости партнеров

Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Дочка відомого тенісиста опублікувала фото з оголеними грудьми
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Не тріснув. Наречена Роналду в супер обтягуючому купальнику
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року
Захисник Динамо зустрічається з найкращою спортсменкою року
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять