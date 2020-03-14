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Лидера O.Torvald Женю Галича ограбили в Одессе

У музыканта украли уникальный инструмент

Инна Петрова
Сегодня, 13:18

Фронтмена группы O.Torvald, выпустившей клип с новой участницей, ограбили в Одессе. У Жени Галича украли уникальную гитару, но вскоре случилось неожиданное.

Женя Галич
Женя Галич
Фото: instagram.com/jenia_galich

Об инциденте Женя Галич рассказал фолловерам в Instagram. По словам артиста, все произошло 8 марта в Одессе, где группа выступала в клубе "Трумэн". После концерта выяснилось, что из гастрольного автобуса музыкантов пропала уникальная гитара, принадлежавшая фронтмену.

"Пизд*ц подкрался незаметно! 8 марта в Одессе, возле клуба "Трумэн" в 22:55 из нашего гастрольного бусика украли гитару "Woodstock". Гитара уникальная. Второй такой не существует. Продать или публично играть на ней не получится. Палево", – написал Галич в сети.

Музыкант отметил, что не стал обращаться в полицию, однако у него имелось видео с камеры наблюдения. Он также предложил неизвестному добровольно вернуть гитару. И вот, спустя несколько дней, 13 марта, Женя сообщил, что гитара нашлась.

INSTAGRAM

"Гитара вернулась. Спасибо всем за распространение", – подытожил артист, однако не рассказал, каким образом он вернул инструмент.

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