Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь

Спортсменка стала мамой в третий раз

Лилия Подкопаева родила дочь Фото: instagram.com/podkopayeva_official

41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз. Сегодня, 19 сентября, спортсменка родила ребенка. О радостном событии стало известно еще несколько часов назад, а теперь Лилия Подкопаева рассекретила пол малыша и показала первое фото.

Смотрите также интервью с Лилией Подкопаевой:

Так, на своей странице в Instagram гимнастка опубликовала первое фото, на котором позирует с новорожденной дочерью. Судя по всему, кадр сделан прямо в роддоме.

"Вселенная", – подписала снимок Лилия Подкопаева и оставила хэштег, который свидетельствует о том, что на свет появилась девочка – girlpower (сила девушек).

Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отцом девочки является супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту. Как Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский назвали новорожденную дочь – пока не сообщается.

Отметим, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз. Также она воспитывает двоих детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю биологическую дочь Каролину.

Ранее мы также писали, что Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.