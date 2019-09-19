Лилия Подкопаева показала новорожденную дочь
Спортсменка стала мамой в третий раз
41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз. Сегодня, 19 сентября, спортсменка родила ребенка. О радостном событии стало известно еще несколько часов назад, а теперь Лилия Подкопаева рассекретила пол малыша и показала первое фото.
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Так, на своей странице в Instagram гимнастка опубликовала первое фото, на котором позирует с новорожденной дочерью. Судя по всему, кадр сделан прямо в роддоме.
"Вселенная", – подписала снимок Лилия Подкопаева и оставила хэштег, который свидетельствует о том, что на свет появилась девочка – girlpower (сила девушек).
Отцом девочки является супруг знаменитости – американский бизнесмен Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал из Украины в Атланту. Как Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский назвали новорожденную дочь – пока не сообщается.
Отметим, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз. Также она воспитывает двоих детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – усыновленного 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю биологическую дочь Каролину.
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