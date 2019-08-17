Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем
Олимпийская чемпионка совсем скоро родит от бизнесмена Игоря Дубинского
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая ждет ребенка от бизнесмена Игоря Дубинского, показала редкое фото с супругом. Своего мужа олимпийская чемпионка показывает очень редко, потому снимок пары вызвал особый интерес в сети.
Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой:
На днях Лилия Подкопаева отпраздновала свой день рождения. В Instagram звезда спорта опубликовала теплое фото, на котором позирует вместе с мужем, держа огромный букет цветов.
"Триста тысяч часов за спиною, триста тысяч планет надо мною", – подписала снимок Лилия.
В комментариях к посту фолловеры Подкопаевой засыпали звездную пару комплиментами и пожелали Лиле и Игорю долгих дней совместной жизни. "Вы потрясающие", "Красивые и любимые", "Будьте счастливы всегда", – пишут комментаторы.
Напомним, что накануне беременная Лилия Подкопаева показала, как занимается спортом.
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