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Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

Олимпийская чемпионка совсем скоро родит от бизнесмена Игоря Дубинского

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская спортсменка Лилия Подкопаева, которая ждет ребенка от бизнесмена Игоря Дубинского, показала редкое фото с супругом. Своего мужа олимпийская чемпионка показывает очень редко, потому снимок пары вызвал особый интерес в сети.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой:

На днях Лилия Подкопаева отпраздновала свой день рождения. В Instagram звезда спорта опубликовала теплое фото, на котором позирует вместе с мужем, держа огромный букет цветов.

INSTAGRAM

"Триста тысяч часов за спиною, триста тысяч планет надо мною", – подписала снимок Лилия.

В комментариях к посту фолловеры Подкопаевой засыпали звездную пару комплиментами и пожелали Лиле и Игорю долгих дней совместной жизни. "Вы потрясающие", "Красивые и любимые", "Будьте счастливы всегда", – пишут комментаторы.

Напомним, что накануне беременная Лилия Подкопаева показала, как занимается спортом.

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