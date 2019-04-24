Лилия Подкопаева рассказала о муже, его отношениях с детьми и второй беременности

Знаменитая гимнастка призналась, ладят ли дети с ее новым супругом

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева в интервью журналистам программе "Зірковий шлях" (рубрика "Кава з перцем") раскрыла интересные подробности о своем третьем супруге Игоре и второй беременности.

О других интересных подробностях жизни Лилии смотрите в видео.

Отметим, что в последнее время Лилия часто работает в США. Спортсменку приглашают туда проводить мастер-классы, а сейчас, как призналась Лилия, она часто проводит автограф-сессии и мотивационные семинары. Именно в США она и познакомилась со своим вторым супругом, от которого сейчас ждет второго ребенка.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Рассказывая о своем новом избраннике, спортсменка немногословна - счастье любит тишину, уверяет она. Бизнесмен Игорь Дубинский – киевлянин, и уже 25 лет живет в США, в Атланте. Их познакомили общие друзья, и уже через полгода он сделал Лилии предложение.

"Вы знаете, я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то моментов. Но на самом деле если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент", – рассказывает Лилия о муже.

Лилия Подкопаева Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Также Лилия рассказала, ладят ли дети с Игорем: "Они нашли общий язык. Они друзья". Также Лилия рассказала об отношениях Игоря и ее приемного сына Вадима: "Они много обсуждают и автомобили, и технологии. И сейчас очень много обсуждают то, что глобальное потепление, и Вадим этим очень обеспокоен, потому что в школе об этом много говорят. И вот он приходит домой, мы общаемся и он много рассказывает. Игорь со своей стороны какие-то примеры, доводы говорит. Есть о чем поговорить. Он советуется по каким-то моментам. Это нормально. Просто человеческие нормальные отношения. Я не говорю, что они там должны испытывать любовь какую-то, но уважение и нормальное общение – все это присутствует", – объяснила спортсменка.

Напомним, стало известно, когда третий ребенок Лилии Подокопаевой появится на свет.

Ранее Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в бикини.

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