Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лилия Подкопаева рассказала о муже, его отношениях с детьми и второй беременности

Знаменитая гимнастка призналась, ладят ли дети с ее новым супругом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева в интервью журналистам программе "Зірковий шлях" (рубрика "Кава з перцем") раскрыла интересные подробности о своем третьем супруге Игоре и второй беременности. 

О других интересных подробностях жизни Лилии смотрите в видео.


Отметим, что в последнее время Лилия часто работает в США. Спортсменку приглашают туда проводить мастер-классы, а сейчас, как призналась Лилия, она часто проводит автограф-сессии и мотивационные семинары. Именно в США она и познакомилась со своим вторым супругом, от которого сейчас ждет второго ребенка. 

Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Рассказывая о своем новом избраннике, спортсменка немногословна - счастье любит тишину, уверяет она. Бизнесмен Игорь Дубинский – киевлянин, и уже 25 лет живет в США, в Атланте. Их познакомили общие друзья, и уже через полгода он сделал Лилии предложение.

"Вы знаете, я вообще очень счастливый человек. И я радуюсь солнцу, я радуюсь голубому небу. Мы можем быть счастливыми независимо от каких-то  моментов. Но на самом деле если ты встречаешь своего человека, вот пазлы совпали, энергетически подошло. Слава богу, наслаждайтесь, получайте от этого удовольствие, цените сегодняшний момент", – рассказывает Лилия о муже.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Также Лилия рассказала, ладят ли дети с Игорем: "Они нашли общий язык. Они друзья". Также Лилия рассказала об отношениях Игоря и ее приемного сына Вадима: "Они много обсуждают и автомобили, и технологии. И сейчас очень много обсуждают то, что глобальное потепление, и Вадим этим очень обеспокоен, потому что в школе об этом много говорят. И вот он приходит домой, мы общаемся и он много рассказывает. Игорь со своей стороны какие-то примеры, доводы говорит. Есть о чем поговорить. Он советуется по каким-то моментам. Это нормально. Просто человеческие нормальные отношения. Я не говорю, что они там должны испытывать любовь какую-то, но уважение и нормальное общение – все это присутствует", – объяснила спортсменка.

Напомним, стало известно, когда третий ребенок Лилии Подокопаевой появится на свет.

Ранее Лилия Подкопаева похвасталась стройной фигурой в бикини.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Девушка, на которой Кейдж был женат полнедели, требует деньги за развод Беременная Снежана Бабкина рассказала о предстоящих родах СМИ: Солиcт группы Imagine Dragons станет отцом в четвертый раз
брак беременность Лилия Подкопаева
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили
8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:13Fun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляАфиша

Первый секс Арьи и спасение Джейме: о чем 2 серия 8 сезона "Игры престолов"

22 апреляСтиль

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

Новости партнеров

9 беспроигрышных вещей, которые должны быть у каждой женщины
9 беспроигрышных вещей, которые должны быть у каждой женщины
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю
8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили
8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили
"Прослушав меня, Доронина сказала: Профурсетка, свободна"
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани