Лилия Подкопаева рассказала о знакомстве с третьим мужем

Гимнастка также призналась, как в 41 год решилась на рождение ребенка

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева после долгого перерыва прилетела в Украину. В эксклюзивном интервью для "Ранку з Україною" на канале "Украина" звезда рассказала о встрече со своим третьим мужем, как в 40 лет решилась на третьего ребенка и как складывается ее жизнь в Америке.

Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину. Сейчас известная гимнастка живет в Атланте, которую она называет "золотой" и "любимой". Там она завоевала высшую награду – олимпийское золото – и выполнила элемент, который до сих пор никто из спортсменов так и не смог повторить. А любимой Атланта стала для Лилии около трех лет назад, ведь там она познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем Фото: instagram.com/podkopayeva_official

"Нас познакомили друзья, на ужине, с первой встречи состоялся какой-то контакт. Я его очень люблю за его чувство юмора, иногда в ситуации, когда я могу расстроиться, он так это подает, что мы просто смеемся", – рассказывает Лилия.

От первого брака Лилия уже имеет двоих детей – 14-летнего Вадима (мальчик был усыновлен) и 13-летнюю Каролину, а год назад у пары родилась совместная дочь.

"Рождение детей – это чудо, ну как это возможно?! Когда родилась Эвелина, я рыдала, я просто не могла успокоиться, потому что это божественное создание. Мы назвали ее в честь бабушки, которая привела меня в гимнастический зал и сказала: "Мы пришли сюда, чтобы завоевывать медали", – поделилась олимпийская чемпионка.

Лилия Подкопаева с младшей дочерью Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Однако своим детям Лилия позволяет самим делать выбор.

"Они разносторонние, занимались плаванием, теннисом, танцами. У Вадима уже началась старшая школа, он четко знает, в какой университет хочет поступать – компьютеры, все эти технологии. Каролина – более творческая личность", – отмечает Подкопаева.

Да и школа, где учатся дети Лилии, несколько отличается от традиционной – у них нет учебников, всю информацию учащиеся черпают из Интернета. Что касается тренерства, теперь Лилия этому отдает гораздо меньше времени. Всю себя пытается посвятить семье и маленькой дочери. И уверена – имеет все, что нужно для счастья.

"Мой дед проработал много лет в шахте, всю свою жизнь, когда ты работаешь под землей, держишь отбойный молоток весом 16 кг, а потом выходишь на поверхность и ты видишь солнце и голубое небо – ты счастлив", – объясняет гимнастка.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии для телеканала "Украина":

Напомним, Лилия Подкопаева вспомнила, как стала олимпийской чемпионкой. Ранее Лилия Подкопаева, Маша Ефросинина, Джамала приняли участие в челлендже в поддержку женщин.

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