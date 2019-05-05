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Лилия Ребрик и Андрей Дикий посетили город любви: фото

Звезда телеканала "Украина" отравилась в романтическое путешествие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: Instagram.com/andrii_dykyi

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким поехали в самый романтический город мира – Париж. Звездные родители, которые недавно отпраздновали первый день рождения своей младшей дочери, отправились в поездку вдвоем.

О путешествии в Париж Лилия Ребрик мечтала давно. "Для многих не секрет, что это моя мечта и вот наконец она сбывается. У меня есть возможность наслаждаться Парижем вместе с любимым мужем. Мечты существуют для того, чтобы они сбывались", – рассказывает ведущая.

Вместе с мужем звезда проведет в Париже несколько дней. В первое утро они уже успели увидеть Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

"Сегодня мне хочется всем сказать "Bon matin", потому что я во Франции, в самом сердце Парижа на Елисейских полях. Дышу на полную, несмотря на холодную погоду – здесь всего 4 градуса. Будем греться эмоциями и чувствами", – говорит ведущая "Ранку з Україною" и делится невероятными фото из сердца Франции.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Лилия Ребрик и Андрей Дикий побывали в Париже
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
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Ранее знаменитые родители посетили Австрию. Как рассказала Лилия Ребрик, это была их первая с мужем совместная поездка без детей. И хотя путешествие носило рабочий характер, супруги получили массу новых впечатлений.

О том, как ведущая Лилия Ребрик впервые побывала на море с новорожденной дочкой, смотрите в этом ролике:

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