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Лилия Ребрик о деньгах: "Я никогда не хотела выйти замуж за богатого дядю"

Сегодня, 10:12

Ведущая рассказала о своем отношении к деньгам

Ведущая "Ранку з Україною" та телеканале "Украина" Лилия Ребрик на своей странице в Instagram затронула тему денег и рассказала подписчикам, как когда-то ей пришлось выплачивать два кредита.

Лилия верит, что каждый зарабатывает столько денег, сколько ему необходимо.

"Потребности растут – судьба делает так, что приходит больше денег. Или наоборот: запросы уменьшаются и заработки снижаются. Вот вам яркий пример из моей жизни: на свою квартиру (еще когда я была совсем юной) я взяла кредит. Сейчас представить не могу, о чем думала, когда брала такую ​​бешеную сумму, но и выплачивать ее нужно было ежемесячно целых 20 лет. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают! Или "дает Бог детей, дает и на детей". Но когда я осознала сколько денег мне нужно выплатить, я в азарте начала браться за любую работу. И за пять лет справилась с кредитом!" – делится Ребрик.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

По словам телеведущей, как только она выплатила кредит, ее заработок сразу уменьшился. Позже Лилия взяла еще один кредит. Сейчас у Ребрик есть железный принцип: много работаешь – много зарабатываешь.

"Я никогда не хотела выйти замуж за богатого дядю. Не хотела зарабатывать, ничего не делая или сорвать куш в лотерею или какой-то большой выигрыш. Моя установка была – много зарабатывать только через большой труд! Я до сих пор так живу – много работаю, не боюсь ничего, готова работать с утра до ночи", – откровенничает Лилия.

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Напомним, Лилия Ребрик очаровала Сеть стильным образом в ярком костюме. Ранее мы сообщали, что Лилия Ребрик поделилась редким фото со своей свекровью.

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