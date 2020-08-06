Лилия Ребрик очаровала Сеть стильным образом в ярком костюме: фото

Телеведущая выбрала легкий летний наряд oversize

Ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик снова порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram.

На снимке телеведущая позирует в ярком летнем oversize-костюме от бренда Holy Base. Под коралловую рубашку и широкие брюки Лилия надела белую майку, а образ дополнила маленькой сумочкой в тон.

"Люблю коралловый цвет, особенно летом. Вы сегодня в каком цвете провели свой день?" – поинтересовалась Лилия у подписчиков.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В комментариях поклонники Лилии восхитились ее образом. Одной из тех, кто прокомментировал публикацию оказалась знаменитая украинская актриса Ольга Сумская.

"О-о-о-чень красиво!" – написала Ольга в комментариях к фото Ребрик.

"Все, как мы любим", – ответила Лилия.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик сыграет одну из главных ролей в сериале "18-летний олигарх" – смотрите об этом видеосюжет:

Ранее мы сообщали, что Лилия Ребрик поделилась редким фото со своей свекровью. Телеведущая поздравила мать своего мужа с днем рождения. Кроме этого, дочка Лилии Ребрик Диана сыграет главную роль в полнометражном мелодраматическом фильме.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться