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Лилия Ребрик опубликовала смешные фото с дочерьми и рассказала о своем отношении к сладкому

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик выложила в Сеть смешные фото со своими детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:49
Лилия Ребрик. Фото: instagram/liliia.rebrik
Лилия Ребрик. Фото: instagram/liliia.rebrik

Телеведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит на ТРК "Украина", Лилия Ребрик часто постит в соцсетях фотографии своей семьи и детей. Вот и на этот раз она выложила несколько очень смешных снимков.

На них Лилия запечатлена с 5-летней Дианой и 3-месячной Полиной. При этом на ней надето оригинальное платье с принтом из зефирок, а Диана кусает маму за краешек одежды.

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Лилия Ребрик с дочерьми
Фото: instagram/liliia.rebrik

"Самая вкусная мама на свете! Меня сегодня можно даже съесть", – подписала фото телеведущая.

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Лилия Ребрик с дочерьми
Фото: instagram/liliia.rebrik

А дальше она поинтересовалась у подписчиков, запрещают ли они есть сладкое детям, и рассказала о своем отношении к этому вопросу.

"Мое мнение такое: запрещать нельзя, потому что ребенку будет хотеться еще больше. Уверена, что если мама постоянно ест конфеты, шоколад и тортики – то чего она может хотеть от ребенка? А если у вас на столе будет стоять нарезанная красивыми кусочками морковь и сельдерей, а ребенок будет видеть, что вы едите это в течение дня, то, поверьте, он будет брать пример с вас! Детей вообще не нужно воспитывать, а просто нужно быть примером. Во всем!", – отметила Ребрик.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина сообщила в Instagram о том, что ее сыну Александру 25 августа, исполнилось четыре года и трогательно его с этим поздравила.

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Источник: "Сегодня"
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