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Лилия Ребрик поделилась редким фото со своей свекровью

Сегодня, 08:00

Телеведущая поздравила мать своего мужа с днем рождения

Недавно Лилия Ребрик поделилась редким фото с сестрой и родителями. Теперь же она показала свою свекровь. На днях мать мужа ведущей "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилии Ребрик праздновала свой день рождения. Лилия поздравила свекровь, написав ей несколько теплых слов в своем профиле в Instagram.

"Мама Таня! Любимая наша! С Днем Рождения! Благодарна тебе безгранично... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать. Дико обнимаем", – написала Лилия и добавила хештег #дикасімейка.

Лилия Ребрик со свекровью Татьяной
Лилия Ребрик со свекровью Татьяной
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники Лилии поздравили ведущую с именинницей и отметили, что Татьяне очень повезло с невесткой.

"Это прекрасно, когда у невестки и свекрови такие замечательные отношения", "Лиля, ты умница! Твоей свекрови очень повезло с такой невесткой!", "Как повезло маме с невесткой! Завидую!", "Свекрови повезло с невесткой. Поздравляем ее. Здоровья и всего хорошего", "Будьте счастливы, здоровы и любимы!", – написали подписчики Ребрик в комментариях к фото.

Напомним, Лилия Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Они воспитывают двух дочерей: Диану и Полину.

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