Воспоминания из юности: Лилия Ребрик одним своим поступком довела отца до слез
Телеведущая вспомнила студенческие годы
Телеведущая популярного утреннего шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик, которая в День защиты детей растрогала новой фотосессией с дочками, рассказала о своих взаимоотношениях с отцом.
В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущая вспомнил, какой ее поступок довел отца до слез и как родители повлияли на выбор будущей профессии.
Мама и папа хотели, чтобы дочь получила образование медика и осталась в родных Черновцах, однако Лилия отправилась покорять Киев. Девочка даже представить не могла, что всю жизнь проведет в маске и белом халате. Поэтому приняла решение уехать в Киев на учебу в Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Отец не скрывал своего волнения за Лилию, которая останется одна в большом городе 16-летней девочкой. Во время прощания ему не удалось сдержать слез.
"Когда мы расставались и она оставалась в Киеве, у меня слезы наворачивались, я так плакал", – вспомнил Иван Дмитриевич.
Сейчас родители гордятся успехами своей дочери и поддерживаю Лилию во всех аспектах ее жизни.
Ранее мы также показывали один день из жизни Лилии Ребрик.
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