Лилия Ребрик рассказала, как она совмещает работу и материнство

Ведущая воспитывает двух дочерей

Лилия Ребрик. Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик стала мамой в конце апреля. О том, как ей совмещать материнство и работу она рассказала на своей странице в Instagram:

"Бути мамою — найбільше щастя і найвизначніше моє досягнення. Я подвійна чемпіонка з цього виду спорту, адже у мене дві чудові донечки. Якою б я не була зайнятою, завжди і всюди намагаюся знайти для них час і місце у своєму щільному графіку", – пишет ведущая.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия также рассказала, что старается больше времени проводить с детками: "Мої дівчатка зі мною всюди з перших днів свого життя: на знімальному майданчику, у студії, за кулісами під час антракту… І це класно, бо вони звикають до активних буднів. Я не раз чула від своїх знайомих і колег слова підтримки, що я намагаюся поєднувати материнство й улюблену роботу і не роблю вибір на користь чогось одного. Діти ростуть і потрібно встигнути набутися разом якомога довше, тому ловлю момент, поки їм без мене — ніяк".

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