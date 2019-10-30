Лилия Ребрик рассказала о мечте, которая стала реальностью

Телеведущая поделилась своими воспомнинаниями

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая рассказала о пережитом стрессе, призналась, о чем мечтала в детстве и какое место сейчас считает "своим".

Как Лилия Ребрик совмещает работу и семью – узнайте в видео:

Кроме того, что Лилия Ребрик является ведущей "Ранку з Україною", снимается в кино и воспитывает двоих очаровательных дочерей, она уже 18 лет играет в "Молодом театре". За это время было сыграно более двадцати ролей и те, с кем еще вчера она хотела познакомиться, сегодня стали ее друзьями.

"У нас были такие киты театра – Вертинский, Боклан! Они есть и сейчас. Мы в прекрасных отношениях, но понимаю – когда-то это казалось таким недосягаемым: Боже, ты на одной сцене с такими мэтрами!", – поделилась воспоминаниями Лилия Ребрик.

Артистка признается – сегодня театр для нее, как второй дом: "Это действительно какое-то очень особенное место! Я всегда живу по принципу быть преданной своей мечте и уверенно идти к ней, преодолевая все препятствия, что бы ни случалось, – комментирует ведущая "Ранку з Україною". – Я помню, после окончания института театрального искусства, когда я пришла на прослушивание в "Молодой театр", сразу полюбила его за атмосферу. Я поняла, что это мое место!".

Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Особое для Лилии Ребрик это место еще тем, что именно здесь она может перевоплощаться и примерять на себя желанные интересные роли. Например, сейчас актриса исполняет роль своей мечты.

"В спектакле "Дядя Ваня" я буду играть роль Сони. Кстати, мы сегодня посчитали, что этому спектаклю 16 лет! А в институте, когда меня спрашивали: Какую бы роль вы мечтали сыграть? Я всегда говорила: Соня, Соня Чехова!", – поделилась Лилия Ребрик.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее специально для Сегодня.Lifestyle Лилия Ребрик показала, как проходит ее день.

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