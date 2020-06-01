Лилия Ребрик растрогала новой фотосессией с дочками и раскрыла принципы воспитания детей
Телеведущая позировала с дочками в саду своего дома
Телеведущая популярного утреннего шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик порадовала поклонников новой фотосессией со своими дочками – Дианой и Полиной.
Лилия Ребрик и ее дочки, которые недавно приготовили вареники, позировали в стильных костюмах с одинаковым цветочным принтом синево-розовых оттенков. На солнечных фотографиях звездная мама и ее счастливые дети повеселились в саду своего дома.
В описании к публикации в Instagram Лилия Ребрик раскрыла свои принципы воспитания детей.
Телеведущая призналась, что тоже каждый день учится быть мамой. Одним из главных принципов воспитания для Лилии стало уважение личного пространства ребенка. Ведущая старается незаметно и мягко контролировать девочек.
"Слушать, слышать и учитывать ее мнение. Кто знает и понимает мечты ребенка, его мотивы, тот действительно будет близким со своим малышом. Мы с Дианой сейчас читаем "Маленького принца" и много говорим о мечтах (особенно глазами ребенка и глазами взрослых)", – пишет Лилия Ребрик.
Не менее важным принципом для Лилии Ребрик стало то, что необходимо самой становится примером, а не воспитывать.
"Дети подсознательно копируют родителей. Поэтому забудьте о лекции детям. Измените в первую очередь себя", – поделилась ведущая.
Лилия также отметила, что важно верить в своего ребенка в любой ситуации и поддерживать все творческие инициативы. А самое главное, по мнению телеведущей, просто любить. Именно родительская любовь помогает ребенку достичь самых смелых высот.
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