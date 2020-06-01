Лилия Ребрик растрогала новой фотосессией с дочками и раскрыла принципы воспитания детей

Телеведущая позировала с дочками в саду своего дома

Телеведущая популярного утреннего шоу "Ранок з Україною" Лилия Ребрик порадовала поклонников новой фотосессией со своими дочками – Дианой и Полиной.

Лилия Ребрик и ее дочки, которые недавно приготовили вареники, позировали в стильных костюмах с одинаковым цветочным принтом синево-розовых оттенков. На солнечных фотографиях звездная мама и ее счастливые дети повеселились в саду своего дома.

В описании к публикации в Instagram Лилия Ребрик раскрыла свои принципы воспитания детей.

Лилия Ребрик с дочками на день защиты детей Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Телеведущая призналась, что тоже каждый день учится быть мамой. Одним из главных принципов воспитания для Лилии стало уважение личного пространства ребенка. Ведущая старается незаметно и мягко контролировать девочек.

"Слушать, слышать и учитывать ее мнение. Кто знает и понимает мечты ребенка, его мотивы, тот действительно будет близким со своим малышом. Мы с Дианой сейчас читаем "Маленького принца" и много говорим о мечтах (особенно глазами ребенка и глазами взрослых)", – пишет Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с дочками Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Не менее важным принципом для Лилии Ребрик стало то, что необходимо самой становится примером, а не воспитывать.

"Дети подсознательно копируют родителей. Поэтому забудьте о лекции детям. Измените в первую очередь себя", – поделилась ведущая.

Лилия также отметила, что важно верить в своего ребенка в любой ситуации и поддерживать все творческие инициативы. А самое главное, по мнению телеведущей, просто любить. Именно родительская любовь помогает ребенку достичь самых смелых высот.

Лилия Ребрик с Дианой и Полиной Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ко дню защиты детей мы рассказали, чем занимаются повзрослевшие дети украинских звезд и как сложилась их жизнь.

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