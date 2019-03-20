Лилия Ребрик сообщила о фейковом аккаунте в Instagram
Телеведущая призвала подписчиков блокировать аккаунт злоумышленников
Мошенничество в сети на именах знаменитостей встречается часто. В этот раз жертвой стала Лилия Ребрик. Телеведущая сообщила о создании фейкового аккаунта, подписанного ее именем.
О том, что злоумышленники создали страницу Лилии Ребрик, телеведущая заявила лично в своем Instagram. Звезда обратилась к поклонникам с просьбой пожаловаться и заблокировать аккаунт.
"Если за вами начала следить такая страница – так знайте: это не я!!! Это не моя страница!!! Блокируйте и жалуйтесь смело!!! Кому-то нечем заняться. Как думаете, для чего это люди делают??? Неужели так интересно выдавать чужую жизнь за свою?", – комментирует сложившуюся ситуация телеведущая.
Судя по всему, фактов мошенничества, связанных с фейковой страницей Лилии Ребрик в Instagram, пока не обнаружено. Чего не скажешь об аккаунте Потапа, с помощью которого злоумышленники брали деньги с начинающих артистов за pr в соцсетях.
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