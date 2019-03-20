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Лилия Ребрик сообщила о фейковом аккаунте в Instagram

Телеведущая призвала подписчиков блокировать аккаунт злоумышленников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Лилия Ребрик сообщила о мошенничестве
Лилия Ребрик сообщила о мошенничестве
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Мошенничество в сети на именах знаменитостей встречается часто. В этот раз жертвой стала Лилия Ребрик. Телеведущая сообщила о создании фейкового аккаунта, подписанного ее именем.

О том, что злоумышленники создали страницу Лилии Ребрик, телеведущая заявила лично в своем Instagram. Звезда обратилась к поклонникам с просьбой пожаловаться и заблокировать аккаунт.

"Если за вами начала следить такая страница – так знайте: это не я!!! Это не моя страница!!! Блокируйте и жалуйтесь смело!!! Кому-то нечем заняться. Как думаете, для чего это люди делают??? Неужели так интересно выдавать чужую жизнь за свою?", – комментирует сложившуюся ситуация телеведущая.

В Instagram создан фейковый аккаунт Лилии Ребрик
В Instagram создан фейковый аккаунт Лилии Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Судя по всему, фактов мошенничества, связанных с фейковой страницей Лилии Ребрик в Instagram, пока не обнаружено. Чего не скажешь об аккаунте Потапа, с помощью которого злоумышленники брали деньги с начинающих артистов за pr в соцсетях.

Смотрите видео о том, как "Братья Шумахеры" в новом анимационном фильме "Чудо-парк" озвучили бобров, а Лилия Ребрик – строгую маму:

Ранее мы писали, что старшая дочь Лилии Ребрик дебютировала в кино.

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Лилия Ребрик фейк канал "Украина" Ранок з Україною
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