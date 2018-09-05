Лилия Ребрик в элегантном платье подчеркнула стройную фигуру

Ведущая продолжает радовать поклонников, появляясь в эфире программы "Ранок з Україною"

Лилия Ребрик. Фото: instagram/liliia.rebrik

Ведущая и актриса Лилия Ребрик в апреле этого года стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь, которую назвали Полиной. Достаточно быстро Лилия вышла из декрета и уже успела повести старшую дочь в первый класс.

Ребрик и дальше продолжает радовать поклонников, появляясь в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Ведущая предстает в разных образах, надевая элегантные платья и костюмы по фигуре.

На этот раз Лилия облачилась в бирюзовое платье-футляр, надев под него лодочки на каблуке в тон. Фото Ребрик опубликовала на своей страничке в Instagram.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Бірюзовий вам до обличчя!)Освіжає", "Шикарный цвет. Вам очень идёт!)", "Лиля! Вы просто замечательная!", "Лилия,вы очень позитивный человечек! Счастья и успехов вам!", "Красавица. Глаз не отвести!Такая супер!", – написали поклонники в комментариях.

Напомним, Лилия Ребрик опубликовала смешные фото с дочерьми - 6-летней Дианой и 3-месячной Полиной.







