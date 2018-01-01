Лилия Ребрик вышла из декрета

По словам Лилии, она невероятно рада вернуться к любимой работе

Лилия Ребрик. Фото: канал "Украина"

Всего через две недели после родов ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, Лилия Ребрик вернулась к прямым эфирам.

По словам Лилии, она невероятно рада вернуться к любимой работе. Пока она заряжала зрителей канала "Украина" бодростью и хорошим настроением, дома с маленькой Полиной и старшей дочерью Дианой остался их папа Андрей Дикий.

"Возвращаюсь в эфир в новом статусе – мамы двух девочек. Полина с папой и сестричкой остались дома, в 4 утра я ее покормила, оставила молоко, а в 9:30 после эфира уже была дома, – говорит Лилия Ребрик. – Я занимаюсь любимым делом, спешу на работу, а после – лечу домой. Убеждена, что для ребенка самое важное – видеть своих родителей счастливыми".

Как сообщалось ранее, в апреле Лилия Ребрик ушла в небольшой декрет. В ночь на 30 апреля ведущая канала "Украина" во второй раз стала мамой. Вторую дочь назвали Полина. Имя для малышки придумала 5-летняя дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого Диана.

Следующий прямой эфир "Ранку з Україною" Лилия Ребрик проведет в четверг, 17 мая, вместе с ведущим Григорием Германом.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".