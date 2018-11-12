Лише одні хащі: ONUKA представила динамичный хит

Группа выпустила свежую композицию

Onuka. Фото: пресс-служба

Группа ONUKA, которая представила клип, снятый среди гор мусора, порадовала поклонников выпуском новой аудиоработы. Коллектив во главе с Натой Жижченко записал трэк "Хащі".

Песня "Хащі" появилась задолго до выхода новой пластинки. Более того, она даже была заявлена 25 кадром в видеотизере к MOZAЇKA. Сам трек записывался на колесах – в разных странах и городах во время гастролей. Партии музыкальных инструментов и вокал собирались на телефоны и лэптопы, и почти на год поселились в черном зазеркалье гаджетов ONUKA.

"Хащі" – в моем понимании – беспросветная пропасть. Их хотелось бы обойти, избежать. Но чем дальше идешь по жизни, тем чаще ловишь себя на мысли – куда ни глянь, вокруг одни "Хащі", – прокомментировала новый сингл Ната Жижченко.

Трек стал своеобразным отображением событий и ситуаций, которые происходят в социуме, независимо от географических координат и часовых рамок.

Новый сингл ONUKA по своему звучанию имеет несколько отсылок к Vidlik, но даже несмотря на это является абсолютно новой вехой в истории группы.

Отметим, что со сцены тура в поддержку альбома MOZAЇKA группа ONUKA презентует новый сингл "ХАЩІ". Первыми живьем его услышат 14 городов Украины, в частности, гости большого сольного шоу в Киеве 7 декабря.

Напомним, ранее ONUKA представила новый альбом.