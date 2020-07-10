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Лиза Арзамасова из "Папиных дочек" ответила на критику в Сети из-за ее нового романа

Сегодня, 16:30

25-летняя актриса встречается с известным российским фигуристом, который старше ее на 21 год

Недавно стало известно, что 25-летняя актриса Лиза Арзамасова из сериала "Папины дочки" встречается с известным российским фигуристом Ильей Авербухом. Из-за того, что хореограф старше Лизы на 21 год, в Сети на девушку обрушилась волна критики.

На своей странице в Instagram Лиза Арзамасова разместила пост, в котором высказалась в адрес пользователей социальной сети, негативно отреагировавших на новость о ее отношениях с 46-летним Авербухом. Актриса отметила, что реакция некоторых комментаторов удивила и расстроила ее.

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и "рекомендации", и советы о том, что мне "нужно", и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи", – обратилась к подписчикам знаменитость.

INSTAGRAM

Арзамасова написала, что у каждого человека должно быть личное пространство, к которому нужно относиться с уважением, и не лезть не в свое дело.

"Но по большому счету, что вам нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А какая разница, как там все в деталях?", – подытожила она.

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Добавим, что Илья Авербух лично подтвердил журналистам свои отношения с Лизой Арзамасовой.

"Мы с Лизой встречаемся. Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда", – сказал фигурист на днях.

Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Пара была в браке с 1995 по 2007 год. В 2004 году у них родился сын Мартин, который после развода родителей остался жить с отцом.

Недавно также сообщалось, что актер из "Папиных дочек" Михаил Казаков сломал обе ноги, упав с 12-метровой высоты.

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Источник: instagram.com/liza_arzamasova
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