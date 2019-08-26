LOBODA, Ани Лорак и ANNA MARIA: кто из украинских звезд выступил на "Новой волне"

Они засветились на открытии российского фестиваля в Сочи

Украинские звезды выступили на "Новой волне" в Сочи Фото: Instagram

В субботу, 24 августа, в Сочи стартовал фестиваль "Новая волна 2019". Развлекать российскую публику на открытии музыкального ивента в день Независимости Украины поехали Светлана Лобода, Таисия Повалий, Ани Лорак и скандальный дуэт ANNA MARIA.

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В первый день "Новой волны" в Сочи на сцену вышла LOBODA, которая исполнила сразу несколько песен, включая хит "Пуля-дура" и кавер-версию композиции Аллы Пугачевой. Видео с последним хитом певица, которая живет и работает в России, разместила на своей странице в Instagram.

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Засветилась на фестивале "Новая волна" в Сочи и не менее скандальная Таисия Повалий. Несмотря на проблемы с концертами на территории Украины, певица не стесняется публиковать видео своих выступлений в РФ на личном youtube-канале.

Ани Лорак спела перед сочинской публикой на второй день "Новой волны", а дуэт ANNA MARIA выступил в качестве конкурсанток феста.

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"Анна и Мария давно хотели стать участниками "Новой волны": "Оказаться в атмосфере этого конкурса, побороться за победу. Есть уверенность в своих силах, в том, что мы сможем достойно и ярко представить страну на "Новой волне", – пишут организаторы конкурса о крымском дуэте.

А вот украинцы неоднозначно отнеслись к новости, что Анна Мария отправились выступать Россию, после того, как оскандалились во время Нацотбора на Евровидение 2019.

Напомним, что ранее Лобода тайно выступила в Киеве на День Конституции Украины.

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