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LOBODA отмечает свое 37-летие в обществе Тилля Линдеманна: фотофакт

Певица призналась фанатам, что абсолютно счастлива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
LOBODA
LOBODA
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Сегодня, 18 октября, свой день рождения отмечает популярная украинская певица Светлана Лобода. Отметим, что артистке исполняется 37 лет, а вчера у ее родителей была годовщина свадьбы – 38 лет.

Смотрите видео, сколько LOBODA берет за свое выступление:

И, несмотря на то, что LOBODA не может публично говорить о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, свой день он проводит в обществе мировой звезды и совсем этого не скрывает. Наоборот, именинница на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в компании своих друзей и вероятного любимого мужчины – Тилля.

Светлана Лобода в кругу самых близких
Светлана Лобода в кругу самых близких
Фото: instagram.com/lobodaofficial

На опубликованном кадре отчетливо видно, как Светлана нежно держит под руку лидера группы Rammstein и выглядит абсолютно счастливой. В комментариях артистку принялись поздравлять ее звездные коллеги – Анита Цой, Лилия Подкопаева, Надежда Мейхер, Михаил Галустян, Александр Ревва и другие.

Под следующим постом виновница торжества призналась, что ощущает себя абсолютно счастливой, отметив, что сейчас она находится в любви.

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"Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо. Ваша LO", – написала звездная именинница под своим фото.

Также в честь дня рождения LOBODA Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием украинской певицы за последний год.

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шоу-бизнес День рождения певица Светлана Лобода Loboda Тилль Линдеманн
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