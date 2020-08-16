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LOBODA показала, как выглядят ее подросшие дочери Ева и Тильда

Сегодня, 13:47

Певица поделилась редким фото с подписчиками

Певица Светлана Лобода, которая этим летом с семьей отдыхает в Греции, показала своим поклонникам, как выглядят ее подросшие дочери Евангелина и Тильда. В своем Instagram-аккаунте звезда разместила две фотографии, на которых запечатлена с малышками.

На кадрах звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката и моря, вероятно, все в той же Греции.

LOBODA с дочками Евой и Тильдой
LOBODA с дочками Евой и Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Есть тонкая нить между мамой и детьми – она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я не делала – я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери – мое лучшее творение", – трогательно подписала свой пост LOBODA.

LOBODA с дочкой Тильдой
LOBODA с дочкой Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что младшая дочь Светланы – Тильда, лицо которой артистка скрывает от общественности, родилась 21 мая 2018 года. Информацию о том, кто отец девочки, Лобода также не разглашает.

В то же время, ее поклонники считают, что Тильда – дочь фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, у певицы роман.

В какие скандалы были втянуты дети звезд, смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что на Светлану Лободу подали в суд. От певицы требуют удалить из Сети ее клип.

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