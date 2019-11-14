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LOBODA показала редкие кадры с дочкой Тильдой

Певица поделилась снимками младшей дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которая показала соблазнительные фотоснимки, поделилась редкими кадрами своей младшей дочери Тильды. Отметим, что достоверно никто не знает, кто является отцом малышки, но подозревают, что им может быть вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Певице приписывают с ним роман, а она в свою очередь просто не комментирует подобные слухи.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

На своей странице в Instagram Светлана Лобода поделилась кадрами с празднования дня рождения дочери, когда ей исполнялся годик. Совсем скоро малышке исполнится 1,5 года и звездная мама, видимо, решила вспомнить, как быстро летит время, а ее девочка молниеносно растет.

INSTAGRAM

Отметим, что на вопросы журналистов, кто все-таки является отцом Тильды, Светлана всячески увиливает и говорит, что родила от любимого мужчины. Более того, она призналась, что подписала контракт и поэтому не может разглашать подробности своей личной жизни. С кем она заключила подобный договор – неизвестно.

Также недавно Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием украинской певицы LOBODA за последний год.

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