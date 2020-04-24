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LOBODA получила сразу три престижных премии в России: видео

Певица уже не первый раз становится артистом года в России

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:23

Популярная певица LOBODA, которая показала соблазнительные фотоснимки, получила престижную музыкальную премию в России. Отметим, что 20 апреля в Кремле должна была состояться церемония награждения "Звуковая дорожка", но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.

Несмотря на это, голосование в России состоялось и певица получила премии сразу в трех номинациях – "Артист года", "Альбом года" (SOLD OUT) и Sexy. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав ролик онлайн-награждения. Объявлял певице номинации ведущий "Звуковой дорожки" Артур Гаспарян.

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"А вот и первые премии 2020. И пусть на модной сегодня "удаленке", но от того не менее ценные. Спасибо Артуру Гаспаряну и всем читателям газеты "Московский Комсомолец" за признание уже 4 года подряд", – написала артистка.

INSTAGRAM

LOBODA не скрывала своей радости и призналась, что альбом SOLD OUT был для нее экспериментальным и она создавала музыку для себя.

"Я не знаю, как альбом через две недели стал платиновым. Я не знаю, как это произошло. Есть музыка, которая делается для людей – широкого формата, а есть та, которая более узконаправленная. Очень сильно благодарю людей. Все, что мы делаем, это для них", – добавила LOBODA.

Также недавно Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием LOBODA за последний год.

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