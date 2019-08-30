LOBODA представила кавер на песню Аллы Пугачевой: видео

Артистка представила свою версию песни "Живи спокойно, страна"

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет живет и выступает в России, представила кавер на песню Аллы Пугачевой – "Живи спокойно, страна".

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Отметим, LOBODA выступила в первый день Новой волны 2019 и исполнила сразу несколько песен, включая хит "Пуля-дура" и кавер-версию композиции Аллы Пугачевой – "Живи спокойно, страна". Отметим, сама Примадонна не только одобрила исполнение своей песни молодой артисткой, Алла Борисовна ясно дала понять, как относится к Светлане Лободе.

А 30 августа LOBODA на своей странице в Instagram разместила официальную кавер-версию песни "Живи спокойно, страна" и поздравила поклонников с премьерой.

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К слову, подписчики Светланы Лободы оценили ее новую композицию неоднозначно, многие считают, что песню Аллы Пугачевой перепевать не стоило: "Думаю, после Пугачевой именно эту песню петь не надо было, это ее история!", "Мне кажется это слишком", "Это первое, что мне не нравится у Лободы.. Ни о чём", – пишут они.

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