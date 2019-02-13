LOBODA представила клип на песню Instadrama

В клипе Instadrama Светлана Лобода появляется с темными волосами

Светлана Лобода представила клип на песню Instadrama Фото: instagram.com/lobodaofficial

13 февраля певица LOBODA представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.

В новом видео Светлана Лобода сменила несколько образов. Так, в клипе Instadrama певица появилась с объемными мелкими локонами, однако настоящей неожиданностью стало появление Светланы Лободы с темными волосами и короткой челкой. К слову, очередной клип артистки не обошелся без ретроавтомобиля.

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Новый клип LOBODA всего за несколько часов собрал более 50 тыс. просмотров в YouTube. Поклонники тем временем оставляют лестные комментарии под видеоработой Instadrama:

"Клип бомба, я наконец то дождалась", "Чувствуется РЕВОЛЮЦИЯ! Клип на высшем уровне", "Клип заслуживает миллиона аплодисментов!".

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала кровавые последствия трехдневного концертного марафона. Фото смотрите по ссылке.

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