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Лобода тайно выступила в Киеве на День Конституции

Скандальная певица приехала в Украину вместе с российским коллегой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:52
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая на днях впервые прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым, тайно выступила в Киеве. В День Конституции Украины артистка, проживающая последнее время в России, вышла на сцену одного из киевских клубов вместе с певцом и шоуменом Александром Реввой.

Смотрите, сколько Лобода берет за свое выступление:

Никто из артистов не афишировал свой концерт в Украине. Более того, LOBODA сначала опубликовала в своем Instagram видео выступления в Киеве, но вскоре удалила пост. Позднее артистка все же показала несколько сторис и выложила видео в профиле.

Лобода тайно выступила в Киеве на День Конституции / Фото: instagram.com/lobodaofficial

"В этот день мы были с ВАМИ #киев #деньКонституции", – подписала ролик Светлана Лобода.

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В социальной сети Facebook также появилось небольшое видео выступления Артура Пирожкова в Киеве. В кадр также попала и Света Лобода, которая развлекалась на шоу вместе с друзьями.

 

К слову, 7 июня в Москве состоялась церемония награждения музыкальной премии МУЗ-ТВ 2019, где Светлана Лобода была признана исполнительницей года. Это не первый раз, когда Света получает награду в России. Кроме LOBODA на мероприятии побывали и другие украинские артисты, в числе которых Макс Барских, Алексеев и MARUV.

Ранее мы также писали, что Сергей Лазарев поскандалил со Светланой Лободой.

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