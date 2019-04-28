Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети"

LOBODA покинула судейское кресло в российском песенном шоу

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно стала жертвой мошенника, оскандалилась на российском шоу "Голос.Дети". У звезды не сложилась карьера наставника на проекте, из-за чего ей пришлось отказаться от дальнейшего участия в "Голосе". Подробности читайте далее в материале.

Так, Лобода покинула песенное шоу после победы дочки российской певицы Алсу – Микеллы Абрамовой. Об этом в своем Instagram рассказала продюсер украинки Нателла Крапивина. Она написала, что после победы Микеллы в финале "Голос. Дети", чьей наставницей была Светлана Лобода, в сети разгорелся настоящий скандал. Зрители обвинили шоу в фальсификации, а Лободу заподозрили в подкупе.

"Могла бы многое сказать. Но, я промолчу. Я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. Я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать", – поделилась Нателла Крапивина.

Продюсер добавила, что для Светланы это был очень трудный день и призвала аудиторию "Голоса" не обвинять детей. "Не осуждайте! У меня все. Я думаю, для нас история "голоса" окончена. Спасибо всей нашей команде", – написала она.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода презентовала новую песню "Пуля-дура". В социальной сети певица опубликовала короткий тизер к синглу, на котором "зажигает" со скелетами.

Смотрите видео о том, сколько стоит выступление Светланы Лободы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram