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Лолита Милявская официально развелась: первая реакция певицы

Адвокат звезды сообщил о финальном решении суда

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:08

Российская певица Лолита Милявская, которая несколько месяцев не могла расторгнуть брак с пятым супругом, наконец получила официальное решение суда. Она и Дмитрий Иванов больше не являются официальными супругами. Скандальный бракоразводный процесс длился почти 10 месяцев. Обе стороны обвиняли друг друга и подавали ходатайства, также суд отстрочили из-за коронавируса.

Но теперь Лолита получила долгожданный развод. Она не скрывала, что мечтала об этом давно, даже хотела от суда признать их брак фиктивным, чтобы Дмитрий не смог нажиться на ней. О разводе у себя в Instagram сообщил адвокат 65-летней исполнительницы. Сергей Жорин добавил, что Лолита первым делом открыла бутылку шампанского, а также заинтриговал поклонников звезды фразой "Лолита снова свободна. Ну почти". Отметим, что сама артистка уже не раз намекала, что состоит в новых отношениях. Правда, имени пока не раскрывала.

"Искренне поздравляю Лолиту с расторжением брака. Красивая, успешная, молодая Лолита снова свободна. Ну почти. Когда я звонил Лолите и сообщил, что суд расторг брак – я услышал в трубке, что, кажется, кто-то открыл шампанское. Давайте все вместе поздравим Лолиту!", – написал адвокат Сергей Жорин.

Также не пропустите: пятый муж Лолиты Милявской пытается нажиться на разводе

Напомним, как только суд отказал артистке в официальном расторжении брака, Лолита Милявская обнаружила на своем компьютере интимную переписку Дмитрия с его теперешней возлюбленной Ольгой.

В свою очередь, тренер по сквошу написал заявление в полицию о взломе электронной почты и социальных сетей. Оказалось, что хакеры привязали к его аккаунту номер телефона, который принадлежит именно Лолите. Певица отрицает свою причастность ко взлому и утверждает, что ее бывший супруг сам оставил открытый аккаунт на ее компьютере.

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