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Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

Певица опубликовала видео с концерта в парке Щербакова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:48
Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке
Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке
Фото: Instagram

Певица Лолита Милявская, которая в прошлом году спела на "Песне года" в России, выступила в оккупированном Донецке. Соответствующее видео с концерта артистка опубликовала в своем Instagram.

Смотрите интервью, где Лолита Милявская откровенно рассказала о своих грехах:

Так, Лолита приняла участие в праздничном шоу, которое состоялось в субботу, 6 июля, в донецком парке Щербакова. Об этом стало известно из Инстаграма звезды.

INSTAGRAM (@lolitamilyavskaya)

"До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор", – написала Лолита в публикации.

Она также анонсировала свое выступление в Луганске. "Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", – добавила Милявская.

В сети неоднозначно отреагировали на поступок певицы. "Видимо, терять Лоле уже нечего", "А потом Вы удивляетесь почему запрет на въезд в не оккупированную часть Украины...Хорошо повеселить оккупантов", – пишут пользователи.

Однако нашлись и те, кто поддержал Милявскую: "Лолита, очень надеюсь, что новая власть уберёт с Вас запрет на въезд в Украину. Я бы на Ваш концерт с удовольствием сходил. Ждём Вас в Харькове".

Напомним, что 23 апреля 2018 года стало известно, что Лолиту Милявскую сняли с поезда "Москва – Киев" в Конотопе. По словам артистки, причиной запрета на въезд в Украину стало то, что в 2015 году она выступала с гастролями в оккупированном РФ Крыму.

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