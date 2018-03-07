Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее "беременности"

Сегодня, 11:17

Видео с банкой икры Милявская разместила в Instagram

Лолита. Фото: Instagram
Лолита. Фото: Instagram

Российские СМИ сообщают о беременности Светланы Лободы. Певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отец ребенка – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Близкая подруга Лободы – Лолита Милявская на странице в Instagram оригинально прокомментировала "беременность" Светланы.

Лолита опубликовала  ролик. "Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, – говорит артистка. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме".

Напомним, на днях Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии "ЖАРА". У певицы сквозь блузку просматривался округлившийся животик. При этом сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка.

Сама Светлана и ее пресс-служба отказывается от либо-каких комментариев.
Лобода, беременность, Лолита, Rammstein, Лолита Милявская

Вы сейчас просматриваете новость "Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее "беременности"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Светлана Лобода

Николай Басков объявил со сцены о беременности Светланы Лободы

Вчера, 17:46

Несколько дней назад в cети появилась новость о том, что Светлана Лобода ждет ребенка

Шоу-бизнес

Светлана Лобода

Светлана Лобода поделилась, как относится к критике

1 Марта, 17:00

Артистка открыла другую сторону жизни успешной женщины
Загрузка...

Шоу-бизнес

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди

12 Февраля, 10:01

 Лобода предстала в платье с бахромой и смелым декольте

Шоу-бизнес

Светлана Лобода

Светлана Лобода на съемках клипа примерила комбинезон за 10 тысяч евро

9 Февраля, 14:44

За время съемок LOBODA налетала на вертолете около 500 км
Загрузка...