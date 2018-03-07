Лолита обиделась на Светлану Лободу из-за ее "беременности"

Российские СМИ сообщают о беременности Светланы Лободы. Певица якобы находится на седьмом месяце беременности, а отец ребенка – солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Близкая подруга Лободы – Лолита Милявская на странице в Instagram оригинально прокомментировала "беременность" Светланы.

Лолита опубликовала ролик. "Стою, смотрю на банку с черной икрой и думаю: мне уже икра не нужна, мне она не поможет. Метать икру не мне, – говорит артистка. – Света Лобода, ты же моя подруга. А вот скажи мне, а почему я узнала про то, что ты уже на седьмом месяце, да еще от любимого всеми мужика – от Тиля! – только из желтой прессы?! Ты меня прости, но, видимо, икру придется съесть мне – не забеременею, но хотя бы белок будет в норме".

Напомним, на днях Лобода появилась на красной дорожке музыкальной премии "ЖАРА". У певицы сквозь блузку просматривался округлившийся животик. При этом сверху она надела oversize жакет, из-за которого нельзя со 100% уверенностью говорить о том, что Светлана на самом деле ждет второго ребенка.

Сама Светлана и ее пресс-служба отказывается от либо-каких комментариев.