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Лолита Милявская расплакалась на сцене из-за Украины: видео

Российская певица не смогла допеть песню на концерте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Лолита Милявская
Лолита Милявская
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская, которая недавно развелась с молодым супругом Дмитрием Ивановым, расплакалась на сцене песенного конкурса "Новая волна" в Сочи во время репетиции концерта Анжелики Варум.

Как видно из опубликованного в YouTube видео, Милявская во время репетиции концерта Анжелики Варум исполняла песню "Городок" и внезапно расплакалась. Артистка не смогла допеть слова: "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек". 

Смотрите, как Лолита Милявская расплакалась на "Новой волне":

Зрители поддержали ее и тоже плакали вместе с артисткой, а Варум допела строки. Как позже объяснила Лолита, слезы вызвали воспоминания об Украине, где она родилась и куда сейчас не может приехать. 

Напомним, что 23 апреля 2018 года стало известно, что Лолиту Милявскую сняли с поезда "Москва – Киев" в Конотопе. По словам артистки, причиной запрета на въезд в Украину стало то, что в 2015 году она выступала с гастролями в оккупированном РФ Крыму.

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