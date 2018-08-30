Лорак, Повалий, Киркоров и другие: реакция знаменитостей на смерть Иосифа Кобзона

Многие отметили, что смерть артиста ознаменовала "уход целой эпохи"

Иосиф Кобзон. Фото: instagram.com/iosifkobzon

Сегодня, 30 августа не стало знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона. Артисту было 80 лет. До своего 81-летия он не дожил буквально пару недель.

Мы уже писали о всех подробностях смерти Иосифа Кобзона, а также о его состоянии в последний месяц жизни.

Многие знаменитости начали выражать соболезнования в соцсетях, публикуя фото с Иосифом Кобзоном, а также видео и заметки со своими воспоминаниями.

Филлип Киркоров: В это невозможно поверить.....Не стало МАСТЕРА!!! Не стало ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА КОБЗОНА...Вот когда понятие "С НИМ УШЛА ЭПОХА"- точно как никогда..... навсегда останется в памяти все самое доброе , что связывало меня с Вами, с первых вступительных экзаменов в Гнесинку и первые гастроли в ГДР , куда я попал именно с Вашей лёгкой руки и в Вашей концертной бригаде, за всегда добрые и искренние советы и помощь, безотказную помощь при любой проблеме и "не стыковке" в жизни- Вы всегда приходили на помощь, как обидно и не честно, что сейчас невозможно Вам помочь и волшебными средствами оживить Вас и вернуть вас к нам, как Вы всегда мне и многим тысячам людей помогали в самых непростых их жизненных ситуациях...

Кроме этого Киркоров назвал Кобзона "Робином Гудом отечественной эстрадной и не только музыки!".

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 30 Авг 2018 в 8:18 PDT

Ани Лорак в своих Instagram-сторис разместила снимок с Иосифом Кобзоном.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Таисия Повалий: "Невозможно найти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая утрата для нашей семьи! Ушёл из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса, голос и трудолюбие которого уникальны! Я благодарна судьбе за возможность выступать на одной сцене, за счастье выпустить альбом дуэтов, в который вошли лучшие украинские песни!!!", -написала артистка в своем профиле в Instagram.

Фото: скриншот

Сергей Лазарев: "Иосиф Давыдович....((((( сложно подобрать слова, Потому что все слова кажутся слишком маленькими и простыми, в сравнении с грандиозностью , легендарностью и величием личности... Спасибо за любовь к песне, к музыке, к зрителю , даже в самые трудные для Вас минуты! Вы – пример стойкости, целеустремлённости, веры и преодоления, вы – пример настоящего артиста! Спасибо! Светлая память!".

Иосиф Кобзон Фото: instagram.com/lazarevsergey

Певец Николай Басков разместил в своем профиле целое видообращение:

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 30 Авг 2018 в 3:45 PDT

Григорий Лепс: "Сегодня не стало Иосифа Кобзона. Ушла эпоха, ушел великий артист, который был абсолютно предан своему делу – музыке. Ушел фантастический человек с большим, любящим и щедрым сердцем, с широкой, открытой душой. Ушел мой друг. Семья, родные и близкие Иосифа Давыдовича, примите мои глубокие соболезнования. Мы скорбим вместе с вами и будем помнить о нем всегда".

Григорий Лепс и Иосиф Кобзон Фото: instagram.com/gvleps

Максим Галкин: "Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти", – написал артист.

Также Галкин отметил, что Иосиф Кобзон "умел общаться с властью": "Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Максим, Алла, дети

Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!".

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