LOVE IT ритм: как прошел грандиозный концерт Монатика на НСК "Олимпийском"

Узнайте, кто из украинских звезд посетил сольник MONATIK в Киеве

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

В первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт Димы Монатика Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийском".

Смотрите видео, как MONATIK готовился к масштабному концерту:

Концерт MONATIK "Love It Ритм": фото и видео

Love It Ритм стал первым сольным концертом MONATIK на НСК "Олимпийском" в Киеве. Дима также стал вторым украинским артистом, после Святослава Вакарчука, который замахнулся на целый стадион.

Вчера вечером Дима исполнил для зрителей треки "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", а также новые композиции.

Песню "Глубоко" артист спел вместе с участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

На концерт Монатика на НСК "Олимпийском" пришли известные украинцы, среди которых были Джамала, Юлия Санина, Слава Каминская, Маша Ефросинина, Потап и Настя Каменских, Наталья Могилевская и многие другие. В Insta-сторис селебрити публиковали видео и фото с яркого шоу, подпевали Диме, и поздравляли его с триумфом.

Юлия Санина на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот

Джамала на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот

Слава Каминская и Юрий Горбунов на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот

Маша Ефросинина на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот

Напомним, что ранее жена Дмитрия Монатика показала в своем Instagram подготовку к концерту.

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