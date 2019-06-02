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LOVE IT ритм: как прошел грандиозный концерт Монатика на НСК "Олимпийском"

Узнайте, кто из украинских звезд посетил сольник MONATIK в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

В первый день лета в Киеве состоялся грандиозный концерт Димы Монатика Love It Ритм. Шоу, к которому артист готовился несколько месяцев собрало тысячи поклонников, с нетерпением ожидавших презентации нового альбома, а также возможности услышать уже полюбившиеся хиты MONATIK. В нашей подборке смотрите, как прошел концерт Монатика 1 июня на НСК "Олимпийском".

Смотрите видео, как MONATIK готовился к масштабному концерту:

Концерт MONATIK "Love It Ритм": фото и видео

Love It Ритм стал первым сольным концертом MONATIK на НСК "Олимпийском" в Киеве. Дима также стал вторым украинским артистом, после Святослава Вакарчука, который замахнулся на целый стадион.

Публикация от Elizabeth Kosman (@elizkost_jean)

Вчера вечером Дима исполнил для зрителей треки "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", а также новые композиции.

Публикация от @dasha_oksenenko

Песню "Глубоко" артист спел вместе с участницей группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. 

Публикация от Verona Iaroshchuk-Aristarkhova (@veronika_arista)

На концерт Монатика на НСК "Олимпийском" пришли известные украинцы, среди которых были Джамала, Юлия Санина, Слава Каминская, Маша Ефросинина, Потап и Настя Каменских, Наталья Могилевская и многие другие. В Insta-сторис селебрити публиковали видео и фото с яркого шоу, подпевали Диме, и поздравляли его с триумфом.

Юлия Санина на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот
Джамала  на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот
Слава Каминская и Юрий Горбунов  на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот
Маша Ефросинина  на концерте MONATIK "Love It Ритм" / Скриншот

Напомним, что ранее жена Дмитрия Монатика показала в своем Instagram подготовку к концерту

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