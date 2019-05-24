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LOVE IT ритм: MONATIK признался, что зрителей ждут сюрпризы

Артист раскрыл некоторые подробности грандиозного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01

MONATIK готовится к масштабному концерту! В начале лета певец даст сольный концерт на НСК "Олимпийский" и соберет более 70 тысяч зрителей.

"Я знаю, что это все пройдет очень быстро. То, чего мы очень давно ждем. Я уже безумно жду 1 июня, безумно. Я уже хочу, чтоб это началось. Чтобы это стартануло. Чтобы уже наконец-то понять, что это такое, этот НСК "Олимпийский". Какие это чувства", – признается артист.

Журналистам Дима признался, что тренируется буквально каждый день и везде, даже дома. Певец уверяет – готовит для поклонников сюрпризы.

"Достаточно много сюрпризов в этот раз. Боже, я даже не знаю, что бы такого приоткрыть. Потому что очень хочется, чтобы вы это сами увидели воочию. Чтобы вы это ощутили, поняли. В общем давайте сойдемся на том, что сюрпризы будут. Вот обещаю. Будет вау-эффект, и не один", – говорит Дима.

Дима Монатик и Надя Дорофеева
Дима Монатик и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На концерт MONATIK придет вся его семья. К слову, накануне артист выпустил уже третий свой альбом и был невероятно удивлен тем, что его песни одобрительно восприняла публика.

"Так приятно, как люди пишут, сегодня первый раз в жизни такая ситуация была прекрасная. Я еду сюда, на тренировку, обожаю дышать Киевом, поэтому у меня всегда настежь открыто окно. И в небольшой тянучке я подъезжаю к такой красной машине, в которой тоже открыто окно. А там играет песня из альбома "Добеги". Я понимаю, что это не радио, что это альбом. Потому что альбомная песня, она пока не входила ни в какие ротации. И это так приятно", – рассказал певец.

Уже на следующий день после концерта MONATIK вместе со всей своей командой отправится на отдых за город. Затем певец поедет в Амстердам перезагрузиться, а уже в августе вместе с семьей посетит теплые края.

Ранее мы писали, что MONATIK показал, как проводит время с детьми.

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