Love story: звезда сериала "Школа" представила клип на романтическую песню

Анна Тринчер опубликовала новое видео на композицию Love story

Анна Тринчер. Фото: instagram/annatrincher

Украинская певица и актриса, снявшаяся в молодежном сериале "Школа", Анна Тринчер представила новую композицию под названием "Love story", а также видео к ней.

"Привет, друзья! Наконец-то я готова вам представить новую работу! Ваша поддержка очень важна для меня, по этому обязательно ставь лайк и прокоментируй", – подписала клип юная звезда.

Напомним, ранее Джамала растрогала поклонников премьерой нового видеоклипа на песню "Крила". Режиссером ролика выступила Анна Копылова. По сюжету герои борются со своими страхами и неуверенностью, побеждают их и становятся победителями.

Также Канье Уэст, известный американский музыкант и муж светской львицы Ким Кардашьян презентовал клип на композицию I Love It. В записи как песни, так и ролика принял участие рэпер Лил Памп. А также к ним присоединилась актриса и комик Адель Гивенс, которая читает текст, а парни следуют за ней в огромных стебных мягких костюмах с "золотыми" цепями на шеях и в шлепанцах.