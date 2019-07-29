"Лучше, чем мама": Тина Кароль рассказала о талантах сына

Артистка сообщила, что при первой возможности летит к сыну

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телезрители увидят 24 августа в 20:00 на телеканале "Украина", поп-дива Тина Кароль поделилась подробностями жизни своего десятилетнего сына Вениамина.

Тина Кароль через 10 лет встретилась с женщиной, которая нянчила ее сына – смотрите видео:

Как известно, сын Тины Кароль живет и учится в Лондоне. По признанию певицы, она искренне радуется успехам Вениамина.

"Он – обычный мальчик, милый, добрый. Будет ли он заниматься творческой деятельностью? Наверное, нет. Но он очень хорошо разбирается в математике – лучше, чем мама. И я им очень горжусь!" – отметила Тина Кароль в интервью телеканалу "Украина".

Также артистка рассказала, что при первой возможности летит к сыну:

"Я не теряю возможности увидеться с сыном: мы проводим все свободное время вместе – на каникулах, на отдыхе. И это время всегда проходит очень насыщенно! Что касается отдыха, то я стараюсь сочетать его с работой – например, когда у меня концерт в Одессе. А Одесса – это всегда праздник", – поделилась поп-дива за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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