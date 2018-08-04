"Лучшие друзья на всю жизнь": Ким Кардашьян опубликовала милое фото дочери и племянницы

На снимке младшая дочь светской львицы позирует со своей двоюродной сестрой

Ким Кардашьян показала малышей Фото: instagram.com/kimkardashian

37-летняя телезвезда Ким Кардашьян часто радует поклонников своими фото в Instagram. Кроме селфи и снимков косметики из собственной коллекции, Ким публикует фото и видео с семьей и детьми.

Недавно знаменитость показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.

"Лучшие друзья на всю жизнь", – подписала фото Ким.

Чикаго Уэст и Тру Томпсон Фото: instagram.com/kimkardashian

"Наши маленькие карапузы! Я не могу справиться со степенью их милоты! Чи учит Тру ползать на животе", – прокомментировала Хлои Кардашьян.

Ранее Хлои впервые рассказала о своем решении остаться с мужем-изменником. Она ответила своей поклоннице в Twitter о семейных отношениях с возлюбленным. Напомним, в апреле на последних неделях беременности Хлои выяснилось, что ее супруг несколько раз изменил ей с танцовщицей в ночном клубе.

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