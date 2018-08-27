Лучшие из лучших: в США прошла церемония награждения премии Black Girls Rock-2018

Наградили чернокожих женщин за вклад в разные области, среди них Наоми Кэмпбелл, Джанет Джексон и другие

Наоми Кэмпбелл. Фото: Getty

В воскресенье, 26 августа, в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, состоялась церемония вручения премий Black Girls Rock-2018 – это ежегодная премия (впервые была проведена в 2006 году), награждающая чернокожих женщин за вклад в разные области: от музыки до предпринимательства. Прошедшая церемония награждения была посвящена недавно скончавшейся Арете Франклин.

Отметим, что на мероприятие пришли известные темнокожие женщины, которые славятся своими успехами в шоу-бизнесе. Лауреатами в шести номинациях стали такие звезды, как модель Наоми Кэмпбелл, певица, танцовщица Джудит Джеймисон, актриса Лина Уэйт, певица Мэри Джей Блайдж и правозащитница Тарана Берк.

Среди других знаменитостей, которые пришли на красную дорожку и церемонию вручения наград, были Ciara, Леоми Андерсон, Йоланда Адамс, Амандла Стенберг, Куин Латифа, Ава Дюверней и много других. Женщины поражали своими роскошными экстравагантными образами.

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Напомним, в Нью-Йорке 20 августа состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. В этом году настоящей рекордсменкой стала реп-исполнительница Cardi B, которую номинировали 13 раз, но наградили в итоге лишь три.