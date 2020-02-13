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"Лучшие воспоминания": жена Джастина Бибера усыпала Сеть ранее не опубликованными свадебными фото

Хейли Бибер опубликовала серию черно-белых снимков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:52
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Супруга известного канадского певца Джастина Бибера, который недавно признался, что серьезно болен, поделилась новыми свадебными фото. Отметим, торжество состоялось 30 сентября 2019 года, хотя расписалась пара за год до этого.

Джастин Бибер употреблял тяжелые наркотики. Подробности в сюжете:

На своей странице в Instagram Хейли Бибер опубликовала серию черно-белых свадебных снимков, на которых позирует со своим мужем – Джастином Бибером. Как выяснилось, недавно Хейли получила свежие кадры от фотографа. "Получила сегодня несколько свадебных фото! Лучшие воспоминания...", – подписала снимки жена Джастина Бибера.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber
Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber
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Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин обменялись клятвами на роскошном прибрежном курорте Montage Palmetto Bluff в присутствии 154 гостей. Торжество началось с выступлений Кендалл Дженнер, Джейдена Смита и других звездных гостей. Банкетный зал был украшен компанией Revelry Event Designers из Лос-Анджелеса, которая поставляет декорации для таких престижных премий, как "Оскар" и "Грэмми".

Ранее мы также писали, что экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес публично поддержала его жену Хейли Болдуин.

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