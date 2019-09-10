"Лучший папа в мире": Ксения Собчак трогательно поздравила экс-мужа с днем рождения

Ведущая опубликовала фото сына Платона с подарком, которой он приготовил папе

Ксения Собчак и Максим Виторган Фото: Instagram.com

Российская ведущая Ксения Собчак, у которой 13 сентября должна состояться свадьба с режиссером Константином Богомоловым, трогательно поздравила бывшего мужа и отца своего ребенка Платона Максима Виторгана.

Смотрите также: журналисты подсчитали доходы Ксении Собчак

Российская знаменитость посвятила экс-супругу трогательный пост в Instagram, опубликовав фото сына Платона с подарком, сделанным его руками. Отметим, с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак после развода осталась в дружеских отношениях, поэтому не смогла обойти стороной его день рождения.

9 Сен 2019 в 11:56 PDT INSTAGRAM (@xenia_sobchak)

"Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок – с ним все было бы сильно проще. Свети всегда и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа", – написала знаменитость.

Отметим, что Максиму сегодня исполняется 47 лет. Мужчина с свой день рождения обратился к подписчикам в Instagram и попросил сделать ему особенный подарок – перевести деньги на счет благотворительного фонда.

"47. С каждым годом этот день все страннее. Но он пока есть, хотя бы раз в году и этим надо пользоваться. Спасибо всем заранее за поздравления! Если, вдруг, захотите совместить приятное с полезным, пройдите по ссылке в шапке профиля, выберите назначение "День рождения со смыслом" и поздравьте меня переводом любой суммы в благотворительный фонд, попечителем которого я являюсь уже много лет. Я, например, так и сделал с утра пораньше и мне сразу белье стало мягче, еда вкуснее, а шампанское игристее!" – написал именинник.

Напомним, что недавно в сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram