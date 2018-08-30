Любимые женщины Иосифа Кобзона

Только третий брак принес артисту семейное счастье

Иосиф Кобзон с женой. Фото: lovlya-ryby.ru

В четверг, 30 августа умер певец Иосиф Кобзон. Он родился в Донецкой области, в маленьком шахтерском городке Часов Яр. Кроме Иосифа в семье было еще трое детей — два брата и сестра. Многое можно сказать об этом артисте, но мы хотели бы вспомнить не только его творческий путь, но и женщин, которые были в жизни Кобзона. Иосиф Кобзон был трижды женат.

Вероника Круглова

Вероника Круглова Фото: Алабанза

Брак с певицей продлился с 1965 и по 1967 год. Кобзон увидел ее на выступлении и влюбился без памяти. Пара поселилась в небольшой квартире на окраине Москвы. Вероника была беременна, но отношения были катастрофическими. Ребенок родился мертвым. Иосиф разорвал отношения с Вероникой и тут же бросился в объятия другой.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Этой другой оказалась звезда кино Людмила Гурченко. Они познакомились еще в 1964 году, но поженились в 1967, почти сразу после развода. Они жили вместе с дочерью Гурченко от первого брака Машей. Однако штиль был недолго - у Людмилы начался застой в карьере, потом пришла затяжная депрессия. В 1971 году Кобзон и Гурченко разошлись со скандалом и остались врагами. Как-то он сам вспоминал, что водил дочь Гурченко в школу, учил с ней уроки. А после развода они с Гурченко даже не здоровались на концертах.

Нинель Дризина (Кобзон)

Нинель Дризина с Иосифом Кобзоном и детьми Фото: Вокруг ТВ

В 1971 году Кобзон женился на Нинель. С Кобзоном они случайно познакомились на творческом вечере в Москве. Она младше него на 30 лет сначала выходила замуж "по расчету". Позже, как говорила сама Нелли, пришла и большая любовь.

Этот брак принес Кобзону долгожданное семейное счастье и покой. Нелли Кобзон родила двух детей — сына Андрея и дочь Наталью.

Напомним, Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Певец заблаговременно подготовил себе место.