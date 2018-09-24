"Любовь людей не купишь": Маша Ефросинина прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
Звезда призналась, что не ожидала такой огромной поддержки
В пятом выпуске "Танцев со звездами" знаменитости рассказали истории из жизни, которые помогли им прийти к успеху или полностью поменяли их судьбу, так как темой эфира стал "Год, который изменил жизнь". Но не только неожиданные истории потрясли зрителей в этот вечер. Еще одной неожиданностью для всех стал уход пары Маши Ефросининой и Максима Леонова.
Никто не предполагал такого исхода – ни коллеги пары, ни поклонники. Но Маша сдержанно приняла этот "удар" и с благодарностью ушла из проекта.
Теперь на ее странице в Instagram появился трогательный комментарий по поводу ухода из проекта. Телеведущая призналась, что не ожидала такой огромной поддержки.
"Вчера я сказала всё, что чувствовала. Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ НЕ КУПИШЬ", – написала Маша.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Анита Луценко высказалась об уходе Маши Ефросининой из "Танцев со звездами".