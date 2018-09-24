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"Любовь людей не купишь": Маша Ефросинина прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"

Звезда призналась, что не ожидала такой огромной поддержки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина. Фото: instagram/mashaefrosinina

В пятом выпуске "Танцев со звездами" знаменитости рассказали истории из жизни, которые помогли им прийти к успеху или полностью поменяли их судьбу, так как темой эфира стал "Год, который изменил жизнь". Но не только неожиданные истории потрясли зрителей в этот вечер. Еще одной неожиданностью для всех стал уход пары Маши Ефросининой и Максима Леонова. 

Никто не предполагал такого исхода – ни коллеги пары, ни поклонники. Но Маша сдержанно приняла этот "удар" и с благодарностью ушла из проекта.

Теперь на ее странице в Instagram появился трогательный комментарий по поводу ухода из проекта. Телеведущая призналась, что не ожидала такой огромной поддержки.

"Вчера я сказала всё, что чувствовала.  Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что ЛЮБОВЬ ЛЮДЕЙ НЕ КУПИШЬ", – написала Маша.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, Анита Луценко высказалась об уходе Маши Ефросининой из "Танцев со звездами"

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Источник: "Сегодня"
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