"Любовь не ждет": Владимир Остапчук и Кристина Горняк заговорили о детях

Влюбленные объяснили, почему спешат пожениться

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной Кристине Горняк в августе этого года. Паре пришлось отложить свадьбу из-за коронавируса, но теперь, когда оба выздоровели, влюбленные спешат официально узаконить свои отношения.

В интервью для "Светской жизни" Кристина отметила, что штамп в паспорте для нее не главное, но Владимиру всегда хотелось увидеть любимую в белом платье.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук Фото: пресс-служба

Влюбленные не хотят откладывать свадьбу еще на некоторое время, так как со временем у них могут появиться другие хлопоты. Невеста Остапчука заинтриговала заявлением о детях.

"Не то что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы", – сказала Кристина Горняк.

Владимр Остапчук и Кристина Горняк обручились 19 августа. Шоумен сделал предложение любимой во время романтической прогулки на яхте по Босфорскому проливу. А недавно пара объявила дату свадьбы.

Как Владимир Остапчук сделал предложение Кристине Горняк, смотрите в сюжете:

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