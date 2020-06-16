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Любовь Успенская показала себя в молодости: как певица выглядела до пластики

Сегодня, 16:30

Артистка опубликовала архивные фотографии с братом

Известная российская певица Любовь Успенская, которая из-за ссоры с дочерью попала в больницу, показала, как выглядела в молодости. Артистка разместила в Instagram архивные фото со своим братом и поздравила его с днем рождения. Смотрите далее, как выглядела Успенская до процедур пластики лица.

66-летняя Любовь Успенская никогда не скрывала, что пользовалась услугами пластических хирургов. Сейчас звезда выглядит гораздо моложе своего возраста, однако часто подвергается критике за чрезмерную любовь к процедурам коррекции лица.

Певица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Снимки, которые Успенская обнародовала в социальной сети наглядно показывают, как она изменилась с годами. В кадре Любовь позирует со своим братом Яшей в молодости и в более взрослом возрасте.

Любовь Успенская с братом в молодости
Любовь Успенская с братом в молодости
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Судьба наградила меня прекрасными братьями, которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них – Яши", – написала в публикации Успенская.

Любовь Успенская с братом
Любовь Успенская с братом
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Любовь, а на второй фотографии вы? Сложно узнать", "Вы на фото такая красивая, как до пластики", "Люба, я не узнала вас", "Вы такая в молодости яркая и цветущая были. А сейчас слишком много пластики", "Вы и тогда, и сейчас прекрасны, хотя это и разная красота", – поделились своим мнением поклонники артистки в комментариях.

Накануне Любовь Успенская сообщила, что потеряла близких людей из-за COVID-19.

Смотрите в сюжете, какие части тела постоянно совершенствуют в кабинетах пластических хирургов:

Ранее украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о пластических операциях.

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