Любовь Успенская вступилась за вероятного вора в законе: названа причина

Певица утверждает, что ей ничего не известно о преступной деятельности Олега Шишканова

Любовь Успенская попала в больницу - СМИ Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Недавно российского мецената Олега Шишканова отправили в СИЗО, предъявив ему обвинения в распоряжении преступными деньгами, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Вскоре в сеть попало письмо, которое подписали около 40 человек, с просьбой отпустить Шишканова под домашний арест. Среди тех, кто подписал документ, значатся Лев Лещенко, Олег Газманов и Любовь Успенская.

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В эфире одной из российских радиостанций "Говорит Москва" Любовь Успенская объяснила, почему встала на сторону человека, которого подозревают в преступной деятельности. По словам певицы, Олег Шишканов – ее одноклассник, который является меценатом. Успенская заявила, что ничего не знает о незаконной деятельности Шишканова и отзывать свою подпись не будет, пока не получит подтверждений его криминальных действий.

Любовь Успенская Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я знаю, что он хозяин футбольной команды, каждый год устраивает встречи одноклассников. В моем представлении "вор в законе" должен быть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год он на "Песню года" приглашал всех звезд, уважительно относился, все одноклассники его боготворят. Для меня это шок. Я поменяю отношение только тогда, когда достоверно узнаю, что человек непорядочный и связан с криминалом", – заявила певица.

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