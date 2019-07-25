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Любовь Успенская вступилась за вероятного вора в законе: названа причина

Певица утверждает, что ей ничего не известно о преступной деятельности Олега Шишканова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:08
Любовь Успенская попала в больницу - СМИ
Любовь Успенская попала в больницу - СМИ
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Недавно российского мецената Олега Шишканова отправили в СИЗО, предъявив ему обвинения в распоряжении преступными деньгами, организации азартных игр, наркоторговли и проституции. Вскоре в сеть попало письмо, которое подписали около 40 человек, с просьбой отпустить Шишканова под домашний арест. Среди тех, кто подписал документ, значатся Лев Лещенко, Олег Газманов и Любовь Успенская.

Узнайте больше о дочери Любови Успенской:

В эфире одной из российских радиостанций "Говорит Москва" Любовь Успенская объяснила, почему встала на сторону человека, которого подозревают в преступной деятельности. По словам певицы, Олег Шишканов – ее одноклассник, который является меценатом. Успенская заявила, что ничего не знает о незаконной деятельности Шишканова и отзывать свою подпись не будет, пока не получит подтверждений его криминальных действий.

Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Я знаю, что он хозяин футбольной команды, каждый год устраивает встречи одноклассников. В моем представлении "вор в законе" должен быть грозным, матом ругаться, не знаю. А это тактичный человек, каждый год он на "Песню года" приглашал всех звезд, уважительно относился, все одноклассники его боготворят. Для меня это шок. Я поменяю отношение только тогда, когда достоверно узнаю, что человек непорядочный и связан с криминалом", – заявила певица.

Ранее мы также писали, что Любовь Успенская даст большой юбилейный концерт в Киеве.

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