"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Влад Топалов растрогал поклонников семейным снимком

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченный отец назвал имя ребенка. Влад Топалов просто светится от счастья и регулярно делится снимками с малышом.

Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись:

"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.

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Влад Топалов с Региной Тодоренко и маленьким сыном Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

К слову, после рождения ребенка Регина Тодоренко стала делиться с подписчиками подробностями своей беременности. Так, телеведущая рассказала, как боролась с токсикозом с помощью пива, а также о том, как попала в больницу.

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