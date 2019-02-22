Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Влад Топалов растрогал поклонников семейным снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями несколько месяцев назад – у пары родился сын. Новоиспеченный отец назвал имя ребенка. Влад Топалов просто светится от счастья и регулярно делится снимками с малышом.

Недавно Влад Топалов заболел и не контактировал с сыном. Регина Тодоренко даже отпраздновала День святого Валентина без мужа. Видимо, артисту уже лучше и он наверстывает упущенное. На своей странице в Instagram Топалов поделился семейным фото и добавил трогательную подпись:

"Маленькие ножки". Комментарии тут, думаю, излишни. Моя маленькая любовь, а рядом любовь всей жизни, покрупнее мелкой", – написал Топалов.

Читайте также
Регина Тодоренко впервые вышла в свет после рождения ребенка

Влад Топалов с Региной Тодоренко и маленьким сыном
Влад Топалов с Региной Тодоренко и маленьким сыном
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

К слову, после рождения ребенка Регина Тодоренко стала делиться с подписчиками подробностями своей беременности. Так, телеведущая рассказала, как боролась с токсикозом с помощью пива, а также о том, как попала в больницу.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая отпраздновали 2-летие сына Ивана.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Анна Завальская впервые показала сына 69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз - СМИ MONATIK показал своих сыновей
Влад Топалов Регина Тодоренко дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Новости партнеров

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Настя Каменских показала нового мужчину, и это не Потап
Настя Каменских показала нового мужчину, и это не Потап
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки
Тіна Кароль приревнувала Дана Балана до гарячої білявки
Русская модель, которая разрушила брак футболиста Баварии
Русская модель, которая разрушила брак футболиста Баварии
Коты полезны для здоровья
Коты полезны для здоровья
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость