"Любовь всей жизни": Джастин Бибер спел для жены под Букингемским дворцом

Пара отправилась в Лондон, где их заприметили поклонники

Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Фото: Getty

Недавно поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Дядя модели – Алек Болдуин – проговорился о свадьбе племянницы. Отношения пары продолжают очаровывать сеть. Так, появилось видео, как певец исполнил песню для своей любимой прямо посреди Лондона.

Звездную пару заметили на улицах британской столицы. И одной прогулкой путешествие не обошлось: Джастин Бибер подготовил для новоиспеченной жены сюрприз, исполнив серенаду неподалеку от Букингемского дворца. Перед выступлением артист сказал, что посвящает песню "девушке, которая стала любовью всей его жизни".

Люди, которые стали случайными очевидцами романтического поступка, сразу же сняли все на видео и распространили его в сети. Сюрприз Джастина Бибера для Хейли Болдуин получил немалую популярность в Instagram

Напомним, ранее стало известно, что Хейли решила сделать перерыв в модельной карьере, чтобы больше времени проводить о своим любимым.