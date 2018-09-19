"Любовь всей жизни": Джастин Бибер спел для жены под Букингемским дворцом
Пара отправилась в Лондон, где их заприметили поклонники
Недавно поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Дядя модели – Алек Болдуин – проговорился о свадьбе племянницы. Отношения пары продолжают очаровывать сеть. Так, появилось видео, как певец исполнил песню для своей любимой прямо посреди Лондона.
Звездную пару заметили на улицах британской столицы. И одной прогулкой путешествие не обошлось: Джастин Бибер подготовил для новоиспеченной жены сюрприз, исполнив серенаду неподалеку от Букингемского дворца. Перед выступлением артист сказал, что посвящает песню "девушке, которая стала любовью всей его жизни".
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Люди, которые стали случайными очевидцами романтического поступка, сразу же сняли все на видео и распространили его в сети. Сюрприз Джастина Бибера для Хейли Болдуин получил немалую популярность в Instagram
Напомним, ранее стало известно, что Хейли решила сделать перерыв в модельной карьере, чтобы больше времени проводить о своим любимым.