"Любовь всей жизни": Джим Керри вспомнил роман со знаменитой актрисой

Актер вспомнил свои прошлые отношения

Известный 58-летний американский актер Джим Керри дал откровенное интервью на радио SiriusXM и рассказал, что до сих пор жалеет о разрыве с одной из своих бывших пассий.

Оказалось, что Джим вспоминает отношения с коллегой, также известной актрисой Рене Зеллвегер. Пара встречалась в течение года в начале 2000-х. Вместе они снимались в американской комедии "Я, снова я и Ирэн".

"Она действительно была для меня особенной, очень особенной, любовью всей моей жизни", – разоткровенничался Керри в интервью.

Джим Керри и Рене Зеллвегер Фото: Getty Images

Более подробно о своих отношениях он рассказал а автобиографии Memoirs and Misinformation.

Также актер добавил, что всегда тепло вспоминает всех женщин, с кем когда-либо имел отношения.

"Я ценю людей, которые были в моей судьбе, и то добро, которое они привнесли в мою жизнь", – поделился актер.

В ранних интервью Джим Керри не раз заявлял, что "не верит в вечную любовь". Джим был женат дважды, у него также были многочисленные романы с моделями и актрисами. Один из романов актера закончился трагически. В 2015 году он расстался со своей девушкой Катрионой Уайт. Неделю спустя она покончила жизнь самоубийством. В ходе расследования дела на ее компьютере обнаружили прощальное письмо, в котором она обвиняла Керри в "разврате и употреблении наркотиков".

Романы звезд, которые начались на съемочной площадке – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что Джим Керри расстался с девушкой после года отношений.

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